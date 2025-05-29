"Краснодар" второй сезон подряд был претендентом на чемпионство. Поэтому его победа в РПЛ — это не сверхсенсация. Команда шла своим путем и достигла цели. То, что сделал Галицкий, — очень круто", - цитирует Бояринцева Metaratings.
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, опередив в итоговой таблице петербургский "Зенит" на один балл. Это чемпионство стало первым в истории "быков", ранее чемпионом страны на протяжении шести лет кряду был петербургский "Зенит". В заключительном туре российского чемпионата команда Мурада Мусаева на своем поле одержала разгромную победу над московским "Динамо" со счетом 3:0.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 южане стали серебряными призерами чемпионата России.
Бояринцев: победа "Краснодара" в РПЛ - это не сверхсенсация
Экс-игрок сборной России Денис Бояринцев прокомментировал чемпионство "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"