Матчи Скрыть

Бояринцев: победа "Краснодара" в РПЛ - это не сверхсенсация

Экс-игрок сборной России Денис Бояринцев прокомментировал чемпионство "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" второй сезон подряд был претендентом на чемпионство. Поэтому его победа в РПЛ — это не сверхсенсация. Команда шла своим путем и достигла цели. То, что сделал Галицкий, — очень круто", - цитирует Бояринцева Metaratings.

По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, опередив в итоговой таблице петербургский "Зенит" на один балл. Это чемпионство стало первым в истории "быков", ранее чемпионом страны на протяжении шести лет кряду был петербургский "Зенит". В заключительном туре российского чемпионата команда Мурада Мусаева на своем поле одержала разгромную победу над московским "Динамо" со счетом 3:0.

Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 южане стали серебряными призерами чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится