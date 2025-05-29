Матчи Скрыть

"Чемпионат": Сперцян не перейдёт из "Краснодара" в "Лидс"

По информации СМИ, полузащитник "Краснодар" и сборной Армении Эдуард Сперцян не перейдёт в английский "Лидс".
Фото: ФК "Краснодар"
"Английский клуб не направлял и не планирует направлять предложение по игроку летом, несмотря на конкретный интерес к игроку зимой", - приводит слова неназванного источника "Чемпионат".

Атакующий полузащитник Эдуард Сперцян в сезоне-2024/25 в составе "Краснодара" в общей сложности принял участие в 35 официальных матчах, в которых ему удалось 11 раз поразить ворота соперников, 7 раз отметиться голевыми передачами и получить от судей 2 желтые карточки.

Действующее соглашение между армянским игроком и краснодарским клубом рассчитано на срок до лета 2026 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 20 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится