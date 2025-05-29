"Чемпионат": Сперцян не перейдёт из "Краснодара" в "Лидс"

"Английский клуб не направлял и не планирует направлять предложение по игроку летом, несмотря на конкретный интерес к игроку зимой", - приводит слова неназванного источника "Чемпионат".
Атакующий полузащитник Эдуард Сперцян в сезоне-2024/25 в составе "Краснодара" в общей сложности принял участие в 35 официальных матчах, в которых ему удалось 11 раз поразить ворота соперников, 7 раз отметиться голевыми передачами и получить от судей 2 желтые карточки.
Действующее соглашение между армянским игроком и краснодарским клубом рассчитано на срок до лета 2026 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 20 миллионов евро.