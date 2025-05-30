"Комличенко не выбрал "Спартак" — это его решение. Там всё-таки есть два сильных легионера в нападении, а выдержать с ними конкуренцию ему было бы сложно. Правильно сделал, что выбрал "Локомотив", ведь в "Спартаке" бы ему не гарантировали место в составе, конкуренция выше. В "Локомотиве" у него будет стопроцентное место в стартовом составе. В "Спартаке" он мог попасть в запас", — приводит слова Гладилина Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий футбольного клуба "Ростов" Николай Комличенко близок к переходу в московский "Локомотив". Сумма компенсации должна составить 2,8 млн евро, а контракт будет заключен на срок 3 года с зарплатой 7 миллионов рублей в месяц с бонусами.
В сезоне-2024/25 29-летний футболист принял участие в 36 официальных матчах, в которых забил 9 голов, отдал 5 голевых передач, получил 2 жёлтые карточки.
Гладилин: Комличенко правильно выбрал "Локомотив", а не "Спартак"
Бывший игрок "Спартака" Валерий Гладилин высказался о возможном переходе нападающего "Ростова" Николая Комличенко в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Ростов"