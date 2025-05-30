- Мы на финальной стадии. Думаю, осталось совсем немного. Без подробностей. Контракт пока до конца не согласован. Есть нюансы, которые не будут озвучены даже после заключения договора. Сейчас идет работа, и было бы непрофессионально их оглашать.
Алексей Батраков является воспитанником Академии "Локомотива". Нынешний контракт 19?летнего атакующего полузащитника с московским клубом действует до июня 2027 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 37 матчах за красно-зеленых в РПЛ и Кубке России, в которых записал в свой актив 15+10 по системе гол плюс пас. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока "железнодорожников" в 9 миллионов евро.
Источник: "Матч ТВ"
Агент Батракова - о новом контракте с "Локомотивом": мы на финальной стадии. Осталось совсем немного
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы хавбека "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"