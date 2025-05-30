"Глушенков хочет уйти из "Зенита"? Это злонамеренные провокационные слухи", - приводит слова Медведева "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий Максим Глушенков планирует покинуть "Зенит" и вернуться в московский "Локомотив" или самарские "Крылья Советов", за которые выступал в прошлом.
Глушенков стал игроком "Зенита" летом прошлого года. Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2028 года. В этом сезоне вингер провел в составе сине-бело-голубых 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 5 результативными передачами.
"Злонамеренные провокационные слухи". Медведев - о желании Глушенкова уйти из "Зенита"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию, что вингер Максим Глушенков хочет покинуть клуб.
Фото: ФК "Зенит"