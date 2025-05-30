"Идут переговоры. Но пока не будет подписи под контрактом, ничего нельзя говорить однозначно. Говорить о трансфере точно можно только тогда, когда уже все подписано", - цитирует Гаджиева "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Тимур Сулейманов провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 1,5 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.
По итогам сезона-2024/2025 махачкалинцы заняли 11 место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30 турах 29 баллов, команда Михаила Галактионова расположилась на 6 строчке с 53 баллами.
"Идут переговоры". В махачкалинском "Динамо" высказались о возможном трансфере Сулейманова
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал о переговорах по трансферу нападающего "Локомотива" Тимура Сулейманова.
Фото: ФК "Локомотив"