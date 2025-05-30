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Пономарев считает, что ЦСКА следует продлить контракт с Пьяничем

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев считает, что "армейцам" следует продлить контракт с Миралемом Пьяничем.
Фото: ПФК ЦСКА
"Пожалуй, можно. Он может выдать хороший пас, хоть и играет без особого движения. Миралем тактически грамотен и часто подсказывает другим — это важно. Пьянич выступает как играющий тренер, это здорово", - цитирует Пономарев "Матч ТВ".

Миралем Пьянич перешел в ЦСКА осенью 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона-2024/2025 с возможностью продления на один год.

Всего полузащитник провел за московский клуб во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего футболиста в 2,5 миллионов евро.

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