"Пожалуй, можно. Он может выдать хороший пас, хоть и играет без особого движения. Миралем тактически грамотен и часто подсказывает другим — это важно. Пьянич выступает как играющий тренер, это здорово", - цитирует Пономарев "Матч ТВ".
Миралем Пьянич перешел в ЦСКА осенью 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона-2024/2025 с возможностью продления на один год.
Всего полузащитник провел за московский клуб во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего футболиста в 2,5 миллионов евро.
Пономарев считает, что ЦСКА следует продлить контракт с Пьяничем
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев считает, что "армейцам" следует продлить контракт с Миралемом Пьяничем.
Фото: ПФК ЦСКА