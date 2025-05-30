- Сейчас пока хочется просто ещё немного порадоваться чемпионству, попраздновать. Уверен, у нас есть всё для того, чтобы победить снова, но пока не хочется об этом думать и говорить, — приводит слова Петрова "Известия".
24 мая "Краснодар" обыграл "Динамо" в матче 30 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0 и впервые в своей истории стал чемпионом России. Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков, что на 1 балл больше, чем у серебряного призера "Зенита".
Петров: у нас есть всё для того, чтобы победить снова
Защитник "Краснодара" Сергей Петров заявил, что "быки" способны снова завоевать золотые медали РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"