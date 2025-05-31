— "Химки" отправили лицензию в другие лиги?
— На выступление в Первую лигу они уже не успели. Могут подать на Вторую лигу до середины июня.
28 мая выяснилось, что апелляционный комитет Российского футбольного союза не удовлетворил жалобу подмосковных "Химок" на отказ в выдаче футбольному клубу лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/26. После этого химчане подтвердили, что они будут выступать в следующем сезоне чемпионата России, несмотря на занятое по итогам сезона-2024/25 двенадцатого места в итоговой турнирной таблице РПЛ.
Источник: "СЭ"
В РФС сообщили, что "Химки" не успели подать заявку на лицензию для участия в Первой лиге
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном лицензировании подмосковных "Химок" в других профессиональных лигах России.
Фото: ФК "Химки"