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В РФС сообщили, что "Химки" не успели подать заявку на лицензию для участия в Первой лиге

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном лицензировании подмосковных "Химок" в других профессиональных лигах России.
Фото: ФК "Химки"
— "Химки" отправили лицензию в другие лиги?

— На выступление в Первую лигу они уже не успели. Могут подать на Вторую лигу до середины июня.

28 мая выяснилось, что апелляционный комитет Российского футбольного союза не удовлетворил жалобу подмосковных "Химок" на отказ в выдаче футбольному клубу лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/26. После этого химчане подтвердили, что они будут выступать в следующем сезоне чемпионата России, несмотря на занятое по итогам сезона-2024/25 двенадцатого места в итоговой турнирной таблице РПЛ.

Источник: "СЭ"

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