Как утверждает источник, на предматчевом совещании в "Сочи" сообщили, что главный тренер Роберт Морено и два его помощника не приехали на ответный стыковой матч против "Пари НН" по семейным обстоятельствам. Отмечается, что в клубе пока не объявили, кто на игре будет исполнять обязанности главного тренера.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Морено был уволен.
Ответный переходной поединок между "Сочи" и "Пари НН" состоится сегодня, 31 мая. Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 по московскому времени. Первая встреча на арене "Фишт" в Сочи завершилась поражением команды Морено со счетом 1:2.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: главный тренер "Сочи" Морено не приехал на матч с "Пари НН" по семейным обстоятельствам
Роберт Морено будет отсутствовать на ответной игре против "Пари НН".
Фото: ФК "Сочи"