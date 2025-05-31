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В РФС сообщили, когда и где состоится товарищеская игра сборной России с Парагваем

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, когда пройдет товарищеский матч между сборными Парагвая и России.
Фото: сборная России
"Матч с Парагваем в 2026 году пройдет в России? Да, в России. Но в Москве или нет - неизвестно. Город мы определим заново", - цитирует Митрофанова "Матч ТВ".

Напомним, товарищеская игра между национальными сборными России и Парагвая должна была пройти в Москве в марте прошлого года. Однако матч не состоялся из-за трагических событий, произошедших в "Крокус Сити Холле".

Сегодня, 31 мая, у российской команды стартовал июньский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого подопечные Валерия Карпина проведут две контрольные встречи - с Нигерией и Белоруссией.

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