"Матч с Парагваем в 2026 году пройдет в России? Да, в России. Но в Москве или нет - неизвестно. Город мы определим заново", - цитирует Митрофанова "Матч ТВ".
Напомним, товарищеская игра между национальными сборными России и Парагвая должна была пройти в Москве в марте прошлого года. Однако матч не состоялся из-за трагических событий, произошедших в "Крокус Сити Холле".
Сегодня, 31 мая, у российской команды стартовал июньский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого подопечные Валерия Карпина проведут две контрольные встречи - с Нигерией и Белоруссией.
В РФС сообщили, когда и где состоится товарищеская игра сборной России с Парагваем
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, когда пройдет товарищеский матч между сборными Парагвая и России.
Фото: сборная России