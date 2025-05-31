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Батраков: если бы позвонили из "Барселоны", хоть пешком бы пошел

Хавбек "Локомотива" и сборной России Алексей Батраков рассказал, что мечтает играть за "Барселону".
Фото: ФК "Локомотив"
"В какой клуб мечтал бы перейти? В "Барселону". Туда, если бы позвонили, хоть пешком бы пошел", - передает слова Батракова "Матч ТВ".

Алексей Батраков, играющий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником московского "Локомотива". В завершившемся сезоне РПЛ 19-летний хавбек занял третье место в гонке бомбардиров чемпионата России, уступив лишь форварду "Рубина" Мирлинду Даку и нападающему "Спартака" Манфреду Угальде. В активе Батракова 14 забитых мячей и 7 ассистов в 29 играх первенства страны.

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