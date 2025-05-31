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Тренер "Ахмата" Щербаченко: мы не имели права не выполнить задачу

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Федор Щербаченко прокомментировал победу над "Уралом" в ответном переходном матче (2:0).
Фото: ФК "Ахмат"
- Очень длительное время мы находились под сильным стрессом. В первую очередь была ответственность за республику. Команда так долго в РПЛ, и мы не имели права не выполнить задачу.

"Ахмат" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" в ответном переходном матче, который состоялся в Грозном сегодня, 31 мая. Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 2:0. Таким образом грозненская команда победила своих соперников по итогам двух встреч - 3:2 и осталась в РПЛ на будущий сезон.

Источник: "Матч ТВ"

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