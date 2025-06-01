«Я хочу, чтобы ЦСКА выиграл. Мне нравится, что появился такой уверенный в себе тренер, который не подстраивается под кого?то. Он выбрал систему игры, в которую вообще никто не играет в современном поле. Ставлю на победу ЦСКА со счетом 2:1», — отметил Григорян «Матч ТВ».
Суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Последний раз «Ростов» завоевывал Кубок России в сезоне-2013/2014. Тогда команда выиграла у «Краснодара» в финале по пенальти. ЦСКА выигрывали трофей два года назад, победив также в серии послематчевых пенальти тот же «Краснодар».
Григорян пожелал победу ЦСКА в Суперфинале Кубка России
Российский футбольный тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча Суперфинала Кубка России ЦСКА — «Ростов», который состоится в «Лужниках».
Фото: ФК ЦСКА