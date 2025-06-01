"Сборы проведем в России, будем готовиться в Кисловодске. У нас уже есть четкая отработанная схема, не хотим что-то менять. Соперников по товарищеским матчам уже прорабатываем", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2024/2025 махачкалинское "Динамо" заняло 11 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 30-ти турах. Команде удалось избежать переходных матчей и сохранить прописку в элите российского футбола.
Напомним, что завершившийся сезон стал дебютным для махачкалинского клуба в РПЛ.
В махачкалинском "Динамо" рассказали, где команда проведет летние сборы
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о предстоящих летних сборах.
Фото: "Динамо" Махачкала