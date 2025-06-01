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Бояринцев: весенняя часть у ЦСКА просто великолепная

Главный тренер "Ротора" Денис Бояринцев оценил игру ЦСКА в весенней части сезона-2024/2025.
Фото: РИА Новости
- Весенняя часть у ЦСКА просто великолепная. Я считаю, что это хорошая работа Николича. Опять же, в ЦСКА есть такие игроки, как Кисляк. Он, например, появился не только на перспективу, но и стал одним из ключевых игроков, - сказал Бояринцев "Чемпионату".

В минувшем сезоне команда Марко Николича заняла третье место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 59 очков в 30 сыгранных матчах. Беспроигрышная серия "армейцев" в РПЛ составляет 14 игр.

1 июня ЦСКА сыграет в Суперфинале Кубка России с "Ростовом".

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