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Мостовой: уехать в Европу? У нас даже Вендел уехать не может

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой оценил свои шансы уйти в европейский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
- Уехать в Европу? Сейчас ничего нет. Тяжелее стало. У нас даже Вендел уехать не может, ха-ха, а вы про русских говорите, - сказал Мостовой "Чемпионату".

Недавно стало известно, что было расторгнуто предварительное соглашение по переходу полузащитника Вендела из "Зенита" в бразильский "Ботафого".

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Андрей Мостовой провёл 26 матчей за петербуржцев, забив девять мячей и сделав четыре результативные передачи.

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