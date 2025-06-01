- Уехать в Европу? Сейчас ничего нет. Тяжелее стало. У нас даже Вендел уехать не может, ха-ха, а вы про русских говорите, - сказал Мостовой "Чемпионату".
Недавно стало известно, что было расторгнуто предварительное соглашение по переходу полузащитника Вендела из "Зенита" в бразильский "Ботафого".
В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Андрей Мостовой провёл 26 матчей за петербуржцев, забив девять мячей и сделав четыре результативные передачи.
Мостовой: уехать в Европу? У нас даже Вендел уехать не может
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой оценил свои шансы уйти в европейский клуб.
Фото: ФК "Зенит"