"Продлен ли контракт с Андреем Аршавиным? Естественно", - передает слова Медведева "СЭ".
Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста в 2019 году. В 2022-м он занял должность заместителя председателя правления по спортивному развитию в "Зените", за который играл с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015 год. Напомним, в составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
"Зенит" продлил контракт с Аршавиным
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил о пролонгации соглашения с Андреем Аршавиным, занимающим пост заместителя председателя правления по спортивному развитию клуба.
Фото: ФК "Зенит"