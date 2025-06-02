"Когда я пробивал пенальти, Ятимов начал говорить мне: "Ты не забьешь, я смотрел игру с "Зенитом". На меня это не повлияло. А я забил — вот мой ответ ему!" - цитирует Кисляка "РБ Спорт".
Вчера, 1 июня, ЦСКА одержал победу над "Ростовом" в Суперфинале Кубка России 0:0 (4:3 - пен.). В серии послематчевых пенальти свою попытку не реализовал защитник "армейцев" Игорь Дивеев, в составе "Ростова" с "точки" не забили: Алексей Сутормин и Хорен Байрамян.
Ранее пресс-служба Кубка России объявила, что голкипер "Ростова" Рустам Ятимов признан лучшим игроком матча Суперфинала турнира.
Кисляк: Ятимов перед пенальти сказал: "Ты не забьешь, я смотрел игру с "Зенитом"
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о том, что услышал от голкипера "Ростова" перед ударом в серии послематчевых пенальти.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ