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"Чемпионат": глава селекционного направления "Спартака" покинул свой пост

Глава селекционного департамента «Спартака» Жоаким Пинту завершил работу в клубе спустя полтора года после назначения.

Фото: ФК "Спартак"
По информации «Чемпионата» Жоаким Пинту покинул пост главы селекционного департамента московского «Спартака». Португальский специалист пришёл в клуб в январе 2024 года и курировал развитие скаутской службы.

До прихода в «Спартак» Пинту работал в структуре лиссабонской «Бенфики» и был помощником Томаша Амарала, занимавшего пост спортивного директора в московском клубе. После ухода Амарала в ноябре его место занял испанец Фрэнсис Кахигао.

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