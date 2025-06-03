По информации источника, руководство подмосковных "Химок" сообщило сотрудникам о приостановке деятельности клуба на неопределенный срок в связи с переходом на режим простоя. Сотрудники будут получать 2/3 от суммы оклада.
Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 подмосковные "Химки" заняли 12 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 турах 29 баллов.
РФС не выдал подмосковному клубу лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ из-за финансовых проблем клуба. Сегодня, 3 июня, состоялось заседание клубов РПЛ, на котором прошло голосование, в ходе которого решалось, кто займет место подмосковного клуба в лиге.
Источник: "СЭ".
"СЭ": "Химки" ввели в режим простоя, зарплаты сотрудников сокращены на треть
Подмосковные "Химки" приостановили свою деятельность.
Фото: ФК "Химки"