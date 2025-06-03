«Тикнизян пока не прибыл в Белград. Случилось это из-за того, что «Локомотив» сейчас хочет получить больше за игрока. Хоть «Црвена Звезда» и заинтересована в Наире, но сделка пока не закрыта из-за того, что «Локомотив» желает заработать большую сумму», — отметил Цветкович «СЭ».
Контракт 26-летнего футболиста с «Локомотивом» истекает 30 июня 2026 года. Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. За это время он сыграл 122 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 6 миллионов евро.
В текущем сезоне Тикнизян сыграл 23 матча в Российской Премьер-Лиге и 10 матчей в Кубке России, проведя на поле в общей сложности 1596 минуту.
"СЭ": Трансфер Тикнизяна в "Црвену Звезду" приостановлен, "Локомотив" требует больше денег
Сербский журналист Иван Цветкович заявил, что сделка по переходу Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду» пока не завершена.
Фото: ФК "Локомотив"