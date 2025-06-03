"Мы надеемся приобрети трёх-четырёх игроков летом. Мы вели трансферную работу круглый год, теперь мы готовы приобрести футболистов. Все кандидаты у нас определены. Если нам удастся приобрести всех, кого мы запланировали, то это будет большим успехом", - приводит слова Газизова Metaratings.
По итогам сезона-2024/25 махачкалинское "Динамо" под руководством тренерского штаба во главе с Хасанби Биджиевым в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 29 очков, что позволило команде занять в итоговой турнирной таблице чемпионата России одиннадцатое место. Для клубов РПЛ летнее трансферное окно в 2025 году откроется 20 июня и закроется 12 сентября.
В махачкалинском "Динамо" высказались о планах клуба на летнее трансферное окно в РПЛ
Генеральный директор "Динамо" Шамиль Газизов высказался о планах махачкалинского клуба на летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала