"Для меня лучший тренер чемпионата Николич, а не Мусаев. Например, думаю, Николич даже с "Оренбургом" остался бы в РПЛ, а Мусаев с этим же клубом вылетел бы в ФНЛ. Вот и вся разница", — сказал Мостовой "РБ Спорт".
Мусаев вместе с "Краснодаром" впервые в истории стал победителем чемпионата РПЛ. ЦСКА под руководством Николича занял третье место, а также выиграл Кубок России, переиграв в Суперфинале "Ростов".
Мостовой: Николич с "Оренбургом" остался бы в РПЛ, Мусаев - нет
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сравнил работу главных тренеров ЦСКА Марко Николича и Мурада Мусаева из "Краснодара".
Фото: РФС