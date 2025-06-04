Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Германия
22:00
ПортугалияНе начат

Мостовой: Николич с "Оренбургом" остался бы в РПЛ, Мусаев - нет

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сравнил работу главных тренеров ЦСКА Марко Николича и Мурада Мусаева из "Краснодара".
Фото: РФС
"Для меня лучший тренер чемпионата Николич, а не Мусаев. Например, думаю, Николич даже с "Оренбургом" остался бы в РПЛ, а Мусаев с этим же клубом вылетел бы в ФНЛ. Вот и вся разница", — сказал Мостовой "РБ Спорт".

Мусаев вместе с "Краснодаром" впервые в истории стал победителем чемпионата РПЛ. ЦСКА под руководством Николича занял третье место, а также выиграл Кубок России, переиграв в Суперфинале "Ростов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится