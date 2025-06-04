«Лучший игрок сезона? Назову одного футболиста - Джон Кордоба», - цитирует Сёмина metaratings.ru.
В прошедшем сезоне колумбийский нападающий принял участие в 30 матчах за черно-зеленых во всех турнирах, забив 13 голов, а также в его активе пять результативных передач.
Кордоба перешел в «Краснодар» в 2021 году. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
Напомним, что в прошедшем сезоне «быки» впервые в своей истории выиграли чемпионат России, набрав 67 баллов.
Сёмин назвал лучшего футболиста прошедшего сезона РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился мнением о том, кого считает лучшим игроком завершившегося сезона РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"