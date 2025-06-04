По информации «СЭ», он является основным кандидатом на эту должность, которая отсутствовала в клубе четыре года. В апреле 2021-го ее покинул Хавьер Рибалта.
Мовсесьян работал в ЦСКА с 2012 по 2024 год. Он был скаутом, главным скаутом и спортивным директором в системе красно-синих.
Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» занял второе место в турнирной таблице, набрав 66 очков. Подопечные Сергея Семака отстали от «Краснодара» на один балл.
"СЭ": Мовсесьян может стать спортивным директором "Зенита"
«Зенит» рассматривает Андрея Мовсесьяна на пост спортивного директора клуба.
Фото: ПФК ЦСКА