«Мы не ищем спортивного директора», - цитирует Медведева Sport24.
Ранее появилась информация, что «Зенит» рассматривает на эту должность Андрея Мовсесьяна.
Напомним, что в прошедшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга занял вторую строчку в чемпионате России, набрав 66 очков. В Кубке России подопечные Сергея Семака проиграли по сумме двух матчей ЦСКА в финале пути РПЛ (2:0, 0:2, пенальти - 3:4).
"Зенит" опроверг информацию о поиске спортивного директора
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что сине-бело-голубые не ведут поиски спортивного директора.
Фото: ФК "Зенит"