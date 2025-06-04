«Мы уходим из «Ростова», но на данный момент мы еще не закончили этот процесс. Готов ли игрок перейти в топ-клуб РПЛ при наличии предложения? Это зависит не только от Роналдо», - цитирует агента Metaratings.ru.
Бразильский нападающий перебрался в «Ростов» в январе 2024 года. В прошедшем сезоне 24-летний форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов, а также на его счету три результативные передачи.
Контракт Роналдо с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
Напомним, что в завершившемся сезоне-2024/25 ростовчане заняли восьмую строчку в РПЛ, набрав 39 очков.
Роналдо покинет "Ростов"
Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы форварда «Ростова» Роналдо, заявил, что бразилец уйдет из клуба.
Фото: ФК "Ростов"