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Митрофанов: "Химки" подвели весь российский футбол

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с футбольным клубом "Химки".
Фото: РФС
"Ситуация плохая, потому что один из клубов не получил право играть в РПЛ в следующем сезоне. Но эта команда доиграла сезон-2024/25. Так произошло, футбольный клуб "Химки" и его собственники не смогли обеспечить достаточное финансирование, за что поплатились. Они подвели весь российский футбол", - цитирует Митрофанова "СЭ".

По итогам сезона-2024/2025 подмосковные "Химки" заняли 12 место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 29 баллов. Команда не смогла получить лицензию РФС и не примет участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги из-за финансовых проблем.

Ранее подмосковный клуб расформировал "Химки-2", сообщалось, что в ближайшее время клуб объявит о прекращении своего существования. Сообщалось, что на данный момент деятельность всех сотрудников клубов приостановлена, зарплаты сокращены на треть.

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