«Знаете, бывает, что ты работаешь тренером, и ваш брат?журналист начинает хвалить молодого футболиста… После чего игрока становится просто не узнать. Как говорил покойный Виктор Прокопенко: «Футболиста надо вовремя схватить за ноги и спустить с небес на землю». Вот поэтому мне хотелось бы называть конкретные имена и фамилии.
Скажу, что футболисты европейского склада есть. В плане техники, в плане качества. Но, поверьте, чтобы заиграть в Европе, чтобы проявить там себя нужна особая стать», — отметил Черчесов «Матч ТВ».
В настоящее время в европейских клубах выступают следующие российские игроки: Александр Головин («Монако»), Матвей Сафонов («ПСЖ»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Далер Кузяев («Гавр»), Антон Миранчук («Сьон»), Магомед Оздоев («ПАОК»), Фёдор Чалов («ПАОК»), Никита Хайкин («Буде-Глимт»).
Черчесов — о молодых игроках: чтобы заиграть в Европе, нужна особая стать
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не спешит восхищаться перспективными российскими футболистами, несмотря на их яркую игру.
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