«Возможный уход Монтеса этим летом из «Локомотива»? Мы не ведем переговоры ни с одним клубом», - цитирует Висуэте «Спорт-Экспресс».
Ранее появилась информация, что мексиканский клуб «Гвадалахара» заинтересован в покупке Монтеса.
В минувшем сезоне 28-летний защитник принял участие в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забив два гола. Также на счету мексиканца одна голевая передача. Контракт Монтеса с московской командой рассчитан до 30 июня 2029 года.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 железнодорожники заняли шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Агент Монтеса прокомментировал возможный уход защитника из "Локомотива"
Агент Серхио Висуэте, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» Сесара Монтеса, прокомментировал возможный уход мексиканца из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"