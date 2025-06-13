Агент Монтеса прокомментировал возможный уход защитника из "Локомотива"

Агент Серхио Висуэте, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» Сесара Монтеса, прокомментировал возможный уход мексиканца из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
«Возможный уход Монтеса этим летом из «Локомотива»? Мы не ведем переговоры ни с одним клубом», - цитирует Висуэте «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что мексиканский клуб «Гвадалахара» заинтересован в покупке Монтеса.

В минувшем сезоне 28-летний защитник принял участие в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забив два гола. Также на счету мексиканца одна голевая передача. Контракт Монтеса с московской командой рассчитан до 30 июня 2029 года.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 железнодорожники заняли шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

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