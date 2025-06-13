«Бело-голубые» выложили ролик с отсылкой на интеллектуальную передачу «Что? Где? Когда?».
В качестве амбассадора одной из букмекерских компаний в этой программе принимает участие главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Напомним, что 56-летний специалист возглавляет сборную России с лета 2021-го года. С 2022-го по февраль 2025-го года Карпин совмещал пост в национальной команде с работой в «Ростове».
Стоит добавить, что в прошедшем сезоне московское «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Ростов» завершил чемпионат на восьмой позиции. В активе ростовчан 39 баллов.
Московское "Динамо" анонсировало назначение главного тренера
Московское «Динамо» в социальных сетях опубликовало видео с анонсом назначения главного тренера.
Фото: скриншот видео "Динамо"