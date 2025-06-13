Агент Роналдо заявил, что бразилец останется в "Ростове"

Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, рассказал о будущем бразильца.
Фото: ФК "Ростов"
«Роналдо отдыхает и готовится к сборам с «Ростовом». У нас нет никаких предложений от других команд, он остается в российском клубе», - цитирует Гранжа «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее агент Роналдо говорил о том, что 24-летний форвард уйдет из «Ростова».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах за ростовчан во всех турнирах, забив шесть голов. Также на счету Роналдо три результативные передачи.

По итогам сезона-2024/25 «Ростов» занял восьмое место в турнирной таблтице РПЛ, набрав 39 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится