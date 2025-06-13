«Роналдо отдыхает и готовится к сборам с «Ростовом». У нас нет никаких предложений от других команд, он остается в российском клубе», - цитирует Гранжа «Спорт-Экспресс».
Напомним, ранее агент Роналдо говорил о том, что 24-летний форвард уйдет из «Ростова».
В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах за ростовчан во всех турнирах, забив шесть голов. Также на счету Роналдо три результативные передачи.
По итогам сезона-2024/25 «Ростов» занял восьмое место в турнирной таблтице РПЛ, набрав 39 очков.
Агент Роналдо заявил, что бразилец останется в "Ростове"
Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, рассказал о будущем бразильца.
Фото: ФК "Ростов"