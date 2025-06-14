нглийский «Лидс» предложил «Удинезе» €15 млн за 26-летнего словенского защитника Яка Бийола. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира. По его данным, итальянский клуб оценивает игрока в €20 млн и пока не дал согласие на сделку.
Отмечается, что московский ЦСКА, бывший клуб Бийола, получит 10% от суммы возможного трансфера. Словенец выступал за армейцев с 2018 по 2022 год, после чего перебрался в Италию.
В минувшем сезоне Бийол провёл 37 матчей за «Удинезе» во всех турнирах, забив два мяча и отдав две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €18 млн.
ЦСКА может заработать на продаже Бийола: "Лидс" предложил "Удинезе" €15 млн
«Лидс» сделал предложение по трансферу экс-защитника ЦСКА Яка Бийола, и московский клуб может получить процент от сделки.
Фото: ФК ЦСКА