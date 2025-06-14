"Пиняевым может заинтересоваться любой клуб из первой пятёрки чемпионата — "Спартак", "Зенит" или ЦСКА. С таким руководством "Локомотива", я не удивлюсь, если Пиняев уйдёт бесплатно в команду первой пятёрки", - сказал Наумов Legalbet.
Контракт Пиняева с "Локомотива" рассчитан до 30 июня 2028 года. В минувшем сезоне полузащитник провел за "железнодорожников" 38 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал восемь ассистов.
Наумов: не удивлюсь, если Пиняев уйдёт бесплатно в клуб топ-5 РПЛ
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов оценил вероятность ухода полузащитника Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"