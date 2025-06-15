"Понятно, что Карпин – хороший тренер и может любой команде много дать, но в "Динамо" будет сложно. Посмотрим, как он сможет справиться. Меня тревожит тот факт, что тренер не должен совмещать работу в клубе и сборной. Это не по-футбольному", - цитирует Булыкина Metaratings.
Напомним, что ранее московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера - специалист будет совмещать пост с работой в национальной команде России. Ранее Валерий Карпин был главным тренером "Ростова".
По итогам сезона-2024/2025 бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 56 баллов. Марцел Личка был отправлен в отставку с поста главного тренера в начале мая, исполняющим его обязанности был назначен Ролан Гусев.
Булыкин - о Карпине: тренер не должен совмещать работу в клубе и сборной
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о назначении Валерия Карпина в московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"