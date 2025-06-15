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Ташуев: я не против возглавить ЦСКА

Российский тренер Сергей Ташуев заявил, что хотел бы возглавить ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
"Любой безработный российский тренер, который знает себе цену, готов возглавить ЦСКА. В том числе и я. Я не против возглавить ЦСКА, но ко мне из клуба никто не обращался", - цитирует Ташуева Metaratings.

Напомним, что ранее Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА - сербский специалист получил назначение на аналогичную должность в греческий АЕК.

По итогам минувшего сезона ЦСКА стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны. Сообщалось, что новым главным тренером команды станет Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов.

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