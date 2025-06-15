По информации журналиста Али Будака, армейцы предлагали испанскому специалисту зарплату в размере 2,5 млн евро. Однако Риера сообщил ЦСКА о намерении остаться в словенском клубе еще на один год.
В прошлом сезоне «Целе» занял четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Словении под руководством 43-летнего специалиста, набрав 61 очко. Также команда завоевала Кубок страны.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 ЦСКА финишировал в РПЛ на третьей позиции, а также выиграл Кубок России.
Источник: ЦСКА предлагал Риере зарплату в 2,5 млн евро
Московский ЦСКА сделал предложение главному тренеру словенского «Целе» Альберту Риере.
Фото: milliyet.com.tr