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Источник: ЦСКА предлагал Риере зарплату в 2,5 млн евро

Московский ЦСКА сделал предложение главному тренеру словенского «Целе» Альберту Риере.
Фото: milliyet.com.tr
По информации журналиста Али Будака, армейцы предлагали испанскому специалисту зарплату в размере 2,5 млн евро. Однако Риера сообщил ЦСКА о намерении остаться в словенском клубе еще на один год.

В прошлом сезоне «Целе» занял четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Словении под руководством 43-летнего специалиста, набрав 61 очко. Также команда завоевала Кубок страны.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 ЦСКА финишировал в РПЛ на третьей позиции, а также выиграл Кубок России.

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