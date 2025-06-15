"Челестини поиграл в "Хетафе" неплохо, тренировал там у себя в Швейцарии, с "Базелем" поработал. Он играет по другой схеме, так что команде снова придётся перестраиваться. Мне бы хотелось, чтобы в ЦСКА работали Игнашевич, братья Березуцкие, но клубу нужно их готовить", - приводит слова Масалитина "Советский спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА близок к назначению на должность главного тренера команды швейцарского специалиста Фабио Челестини, который 13 июня оставил пост наставника "Базеля". Во главе этого клуба 49-летний специалист в минувшем сезоне стал чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка страны.
Напомним, ЦСКА остался без главного тренера после того, как Марко Николич ушёл из московского клуба 9 июня ради продолжения своей тренерской карьеры в греческом АЕКе.
Масалитин – о Челестини: ЦСКА снова придётся перестраиваться на другую схему
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением о возможном назначении на пост главного тренера "армейского" клуба Фабио Челестини.
Фото: Global Look Press