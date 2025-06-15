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Аршавин назвал три причины, почему не верит в трансфер Кисляка в "Фенербахче"

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин не верит в трансфер Матвея Кисляка из ЦСКА в "Фенербахче".
Фото: ПФК ЦСКА
"Думаю, это слухи. Во-первых, у Матвея, по?моему, контракт с ЦСКА долгосрочный. Во-вторых, речь идет о переподписании. В-третьих, ЦСКА так дешево своих воспитанников не продает. "Фенербахче" так дешево звезд не покупает. Мне кажется, это больше слухи", - сказал Аршавин "Матч ТВ".

При этом чуть позже в турецких СМИ сообщили, что ЦСКА желает получить за трансфер Кисляка около 20-25 млн евро. Один из источников ранее заявил о разговоре "Фенербахче" с представителями 19-летнего полузащитника.

Кисляк в минувшем сезоне провел за ЦСКА 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один ассист. Вместе с клубом футболист выиграл Кубок России.

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