"ФИФА прислала обратно юристам бумагу с заявлением на "Серик". Если до 15 января не рассчитываются, то автоматически накладывается бан - будут идти проценты о невыплатах", - цитирует Юрана "Чемпионат".
Напомним, летом 2025 года главным тренером "Серик Беледиеспор" был назначен Сергей Юран. Также команду пополнил ряд российских футболистов, включая защитников Кирилла Гоцука и Дмитрия Тихого. Часть акций клуба, как сообщалось в прессе, приобрел бывший инвестор "Химок" Туфан Садыгов. Осенью стало известно, что игрокам и тренерам задерживают выплаты зарплаты. Часть футболистов разорвали контракты и покинули клуб.
ФИФА накажет турецкий "Серик", если клуб не рассчитается с россиянами
Бывший главный тренер "Серик Беледиеспор" Сергей Юран рассказал, что на турецкий клуб могут наложить санкции.
Фото: ФК "Серик Беледиеспор"