«Поздравляю Макса с тем, что сделал правильный выбор. Надеюсь, будет приносить пользу. Ушел Бальбуэна. Пришел на его позицию другой защитник. Думаю, он точно усилит нас», - цитирует Тюкавина «СЭ».
Осипенко подписал контракт с «Динамо» на три года с двумя опциями продления еще на один год каждая. Также стало известно, что за московский клуб 31-летний защитник будет играть под 55 номером.
Напомним, что в минувшем сезоне Осипенко принял участие в 40 матчах за «Ростов» во всех турнирах, забив десять голов. Также на счету защитника три результативные передачи.
По итогам сезона-2024/25 «Ростов» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» - пятое.
Тюкавин: думаю, Осипенко точно усилит "Динамо"
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о переходе защитника «Ростова» Максима Осипенко в стан «бело-голубых».
Фото: ФК "Динамо"