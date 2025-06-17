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Тюкавин: думаю, Осипенко точно усилит "Динамо"

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о переходе защитника «Ростова» Максима Осипенко в стан «бело-голубых».
Фото: ФК "Динамо"
«Поздравляю Макса с тем, что сделал правильный выбор. Надеюсь, будет приносить пользу. Ушел Бальбуэна. Пришел на его позицию другой защитник. Думаю, он точно усилит нас», - цитирует Тюкавина «СЭ».

Осипенко подписал контракт с «Динамо» на три года с двумя опциями продления еще на один год каждая. Также стало известно, что за московский клуб 31-летний защитник будет играть под 55 номером.

Напомним, что в минувшем сезоне Осипенко принял участие в 40 матчах за «Ростов» во всех турнирах, забив десять голов. Также на счету защитника три результативные передачи.

По итогам сезона-2024/25 «Ростов» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» - пятое.

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