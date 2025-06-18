"Официальных офферов у клуба нет. Не могу сказать, что готовы [продать Пальцева]. Все нашу позицию знают", - сказал Газизов "Матч ТВ".
Пальцев в минувшем сезоне дебютировал за сборную России. В составе "Динамо" защитник провел в РПЛ 28 матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" готов выкупить Пальцева за 1,5 млн евро.
Махачкалинское "Динамо" не получило предложений по трансферу Пальцева
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов сообщил, что клуб не получал предложений по Валентину Пальцеву.
Фото: ФК "Динамо" Мхч