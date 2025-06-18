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Махачкалинское "Динамо" не получило предложений по трансферу Пальцева

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов сообщил, что клуб не получал предложений по Валентину Пальцеву.
Фото: ФК "Динамо" Мхч
"Официальных офферов у клуба нет. Не могу сказать, что готовы [продать Пальцева]. Все нашу позицию знают", - сказал Газизов "Матч ТВ".

Пальцев в минувшем сезоне дебютировал за сборную России. В составе "Динамо" защитник провел в РПЛ 28 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" готов выкупить Пальцева за 1,5 млн евро.

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