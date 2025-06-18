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Агент Сулейманова: все договоренности между клубами и по личным условиям контракта игрока существуют

Агент форварда "Локомотива" Тимура Сулейманова Владимир Кузьмичев подтвердил, что достигнуты все договоренности о переходе его клиента в "Ростов".
Фото: ФК "Локомотив"
"На данный момент все договоренности между клубами и по личным условиям контракта игрока существуют. Но говорить, что переход состоялся - нельзя, так как не подписан трансферный контракт", - сказал агент "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось, что "Ростов" выплатит московскому "Локомотиву" за трансфер нападающего Тимура Сулейманова 400 тысяч евро с учетом бонусов.

25-летний центрфорвард перебрался в стан "железнодорожников" осенью 2023 года. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до июня 2027 года. За красно-зеленых футболист провел 29 матчей в РПЛ и 11 игр в Кубке России, в которых отметился 7 забитыми голами и 2 результативными пасами.

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