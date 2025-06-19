"Мне кажется, покупки не усилили, а добавили Деяну Станковичу головной боли. У "Спартака" был хороший состав до зимы, стала появляться гармония, но весной что-то сломалось", - сказал Маньяков "СЭ".
"Спартак" в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги финишировал на четвертой позиции, отстав от чемпиона страны "Краснодара" на десять очков. При этом до весны красно-белые шли практически вровень с лидерами турнирной таблицы, занимая третье место.
Агент Маньяков: зимние трансферы добавили Станковичу головной боли
Российский агент Александр Маньяков высказался о неудачном выступлении "Спартака" в весенней части прошлого сезона.
Фото: ФК "Спартак"