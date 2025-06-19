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Митрофанов: в течение четырёх лет клуб с названием "Химки" образоваться не может

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о судьбе подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Химки"
"У нас есть правило, что в течение четырёх лет клуб с подобным названием образоваться не может. Также учредители клуба не могут создавать какие-либо футбольные образования", - сказал Митрофанов ТАСС.

"Химки" прекратили деятельность футбольного клуба в начале этой недели. Химчане не смогли пройти процедуру лицензирования на следующий сезон Премьер-Лиги. По итогам прошедшего чемпионата команда заняла 12-е место в турнирной таблице.

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