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Источник: "Аякс" вступил в борьбу за подписание Сперцяна

«Аякс» поборется за полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
Клуб из Нидерландов готов составить конкуренцию другим европейским клубам за подписание 25-летнего футболиста, сообщает журналист Себастьян Видаль.

По его информации, интерес к Сперцяну проявляют и другие клубы из голландского первенства, а также шотландский «Селтик».

Контракт Эдуарда с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 млн евро.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 35 матчах за «быков» во всех турнирах, забив 11 голов. Также на счету полузащитника шесть результативных передач.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Краснодар» выиграл чемпионат России, набрав 67 очков.

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