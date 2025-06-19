Клуб из Нидерландов готов составить конкуренцию другим европейским клубам за подписание 25-летнего футболиста, сообщает журналист Себастьян Видаль.
По его информации, интерес к Сперцяну проявляют и другие клубы из голландского первенства, а также шотландский «Селтик».
Контракт Эдуарда с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 млн евро.
В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 35 матчах за «быков» во всех турнирах, забив 11 голов. Также на счету полузащитника шесть результативных передач.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Краснодар» выиграл чемпионат России, набрав 67 очков.
Источник: "Аякс" вступил в борьбу за подписание Сперцяна
«Аякс» поборется за полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"