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Источник: "Расинг" готов продать Мартирену в "Спартак" за 15 млн евро

Аргентинский «Расинг» готов продать защитника Гастона Мартирену за 15 млн евро после вычета налогов.
Фото: Getty Images
По информации Metaratings.ru, сумму возможного трансфера можно уменьшить до 12-13 млн евро, включив в него небольшие бонусы.

Контракт уругвайского защитника с «Расингом» рассчитан до конца декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 6 млн евро.

В 2025 году Мартирена принял участие в 22 матчах за аргентинский клуб по всех турнирах, забив два гола. Также на счету Гастона пять результативных передач.

Напомним, что в минувшем сезоне московский «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 57 очков.

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