«Он хорошо себя чувствует в России, адаптировался. В «Спартаке» его очень ценят и не хотят отпускать. Алексис играет в каждом матче, а тренер хочет использовать его в новом сезоне», - сказал Андрес в эфире радио Monumental AM 1080.
В минувшем сезоне парагвайский защитник принял участие в 19 матчах за «красно-белых» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
Контракт 25-летнего защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,9 млн евро.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.
Отец Дуарте рассказал о будущем защитника в московском "Спартаке"
Андрес Дуарте, отец центрального защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, высказался о будущем игрока.
Фото: ФК "Спартак"