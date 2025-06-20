Ранее журналисты сообщали, что 65-летний специалист скоро уйдёт из "Ростова" и подпишет контракт с московским "Динамо", которое на прошлой неделе возглавил Валерий Карпин.
Кафанов входил в тренерский штаб Карпина во время его работы в клубе из Ростова-на-Дону. Кроме того, с июля 2021 года он занимает пост тренера вратарей сборной России, которую в настоящее время возглавляет Карпин.
В сезоне-2024/25 "Ростов" набрал 39 очков и занял восьмое место в итоговой турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "СЭ"
"СЭ": тренер "Ростова" Кафанов не войдет в штаб московского "Динамо"
По информации СМИ, тренер вратарей "Ростова" и сборной России Виталий Кафанов не войдет в тренерский штаб московского "Динамо" во главе с Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ростов"